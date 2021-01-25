Для прибывающих в США ввели обязательный отрицательный тест на коронавирус

Для прибывающих в США ввели обязательный отрицательный тест на коронавирус

С завтрашнего дня пассажиры старше 2 лет, которые намереваются отправиться в США воздушным транспортом, должны представить отрицательный результат теста на COVID-19, проведённого не ранее чем за 3 дня до даты поездки.

Альтернативный вариант – предоставить документ о выздоровлении от COVID-19 за 90 дней до поездки, передаёт ipn.md со ссылкой на посольство США в Кишинёве.

Лица, которые не смогут предоставить отрицательный результат теста в письменной форме или электронном виде, не будут допущены на борт самолёта.

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