Отремонтировано хирургическое отделение Больницы травматологии и ортопедии

Отремонтировано хирургическое отделение Больницы травматологии и ортопедии

Отделение хирургии кисти Республиканской клинической больницы травматологии и ортопедии было отремонтировано и оснащено современным медицинским оборудованием.

Как сообщили в Минздраве, полностью отремонтированы и оборудованы операционные и процедурные залы, созданы лучшие условия для госпитализации больных, отремонтированы палаты и санитарный блок, передаёт moldpres.md.

В отделении проводятся диагностика и лечение больных с острыми и хроническими заболеваниями кисти и верхних конечностей. Ежегодно – более 1500 хирургических вмешательств.

На ремонт и оснащение отделения из средств ОМС было выделено 3 млн леев (около 150 тысяч евро).

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