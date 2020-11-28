Отремонтированный сквер “Михай Эминеску” открыт. Чебан: Он уникальный и современный

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан сообщил о завершении ремонта сквера “Михай Эминеску” в самом сердце столицы. Градоначальник рассказал, что сейчас в определенные часы в сквере будут звучать колядки, а с марта через специально оборудованные колонки будут транслироваться театральные радиопрограммы и классическая музыка.



– Сквер “Михай Эминеску” – красивое место в самом центре города, уникальное, современное и особенное, посвященное всем жителям столицы, – открыт. Эта зеленая зона еще никогда не была такой живой, как сегодня. Многие критиковали нас за вырубку деревьев, но в противном случае то, что вы видите здесь сегодня, было бы невозможным, так как старые деревья могли рухнуть. Однако мы исправили ситуацию и посадили девять серебристых елей и 30 карликовых туй, а также другие декоративные растения, такие как рябина и можжевельник, – заметил он.

Ремонт сквера “Михай Эминеску” включал в себя укладку плитки, реконструкцию подъездных дорожек и зеленых зон, установку автоматизированной системы полива и уличной мебели (скамейки, мусорные урны, кадки с цветами и деревьями).

В дополнение к проделанной работе в сквере будет оборудована специальная зона для детей и установлено несколько столов, на которых будут размещены шахматные доски.

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