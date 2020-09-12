Отремонтированные тротуары в центре и сквер на Л. Деляну: Кишинев преображается с каждым днем (ФОТО)

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В последние месяцы Кишинев превратился в одну большую строительную площадку, причем строятся и благоустраиваются общественные объекты и места. И разительные изменения к лучшему могут видеть и, главное, пользоваться все жители и гости столицы.

Так, продолжается восстановление тротуаров на двух центральных улицах Кишинева – Пушкина и Бэнулеску-Бодони. Они уже преобразились: вместо разбитой старой плитки, ям и искрошившихся бордюров – нарядная белая плитка, радующая глаз. Генпримар Кишинева Ион Чебан рассказал, что в ближайшее время здесь будут приведены в порядок зеленые насаждения и модернизировано уличное освещение.

Также завершено благоустройство сквера на улице Л. Деляну – теперь здесь новая тротуарная плитка, уличная мебель и современное освещение.

– Помню, весной нынешнего года я обнаружил здесь конечную остановку ​​маршрутного такси, на территории было множество заброшенных киосков, а тротуар находился в плачевном состоянии. Место, долгое время остававшееся заброшенным, сегодня стало уютной зоной отдыха для всех желающих, – отметил градоначальник, опубликовав фото преобразившегося сквера.

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