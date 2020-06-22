Отравившийся грибами ребенок из Резины заразился коронавирусом

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3-летний ребёнок из Резины, который в начале месяца отравился грибами и пролежал несколько дней в коме, заразился коронавирусом. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Института матери и ребёнка Максим Казаку.

По словам представителя медучреждения, после того, как пациент вышел из комы, у него проявились симптомы, характерные для COVID-19. У него взяли анализы, в результате чего диагноз подтвердился. 13 июня ребёнка перевели в детскую больницу им. Е. Коцага, передаёт protv.md.

– Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное, он идет на поправку. Кушает самостоятельно. Лечение продолжается, – отметил Казаку.

Представитель Института матери и ребёнка уверен, что малыш заразился коронавирусом не в стенах медучреждения, а до госпитализации. Предполагается, что он был инфицирован до того, как отравился грибами. Медработники, контактировавшие с ребёнком, находятся на самоизоляции. Симптомов COVID-19 у них нет.

Напомним, 8 июня в квартире в Резине нашли двух мертвых женщин и бьющегося в конвульсиях ребенка. Выяснилось, что они отравились грибами, которые накануне собрали в лесу.

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