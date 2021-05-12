Отравились лекарствами: госпитализированы двое детей

Отравились лекарствами: госпитализированы двое детей

Инцидент произошёл в одном из частных домовладений села Попенки Рыбницкого района.

Пока бабушка готовила завтрак, семилетняя девочка решила: пора пить лекарство от кашля. Зная, где находятся медикаменты, она без труда достала блистер и взяла две таблетки. Одну выпила сама, вторую дала четырёхлетнему брату. Когда бабушка вошла в комнату, внучка похвасталась тем, что уже выпила лекарство. Осознав, что малышка перепутала таблетки, сельчанка незамедлительно вызвала “скорую”.

Юным пациентам была оказана медицинская помощь, на сутки их оставили в больнице под наблюдением врачей. На данный момент дети находятся дома, их жизни ничто не угрожает, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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