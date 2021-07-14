Отпускают по 10 литров “в руки”: на некоторых АЗС дефицит топлива

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Максимум 10 литров на одно транспортное средство – такие правила продажи топлива начали действовать на некоторых АЗС страны. Одна из крупнейших сетей автозаправочных станций BEMOL объясняет это отсутствием дефицита горючего, спровоцированного применением новой методологии образования цен.

Представители компании не знают, когда стабилизируется сложившаяся ситуация, но предполагают, что кризис может продлиться несколько недель, пишет sinteza.org.

Стоит отметить, что ранее из продажи на некоторых АЗС исчезли определённые виды топлива.

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