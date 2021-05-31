Отпуск в Греции откладывается: граждан Молдовы пока не ждут на пляжах этой страны

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Гражданам Молдовы с биометрическим паспортом продлили запрет на въезд в Грецию до 7 июня. Такое решение приняли сегодня власти этой страны.

– Гражданам/резидентам стран, не входящих в ЕС, въезд запрещен. Граждане Республики Молдова, у которых есть только биометрический паспорт, в туристических целях не могут въезжать на территорию Греческой Республики. Граждане Республики Молдова, у которых есть биометрический паспорт и вид на жительство, выданные компетентными органами страны ЕС, могут въезжать на территорию Греческой Республики с соблюдением условий поездки, – сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ.

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