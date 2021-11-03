Отправлял в посылках запрещённые вещества: во Франции задержали главаря наркогруппировки (ВИДЕО)

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Во Франции задержали 33-летнего мужчину, который занимался поставкой психотропных таблеток в Молдову. Гражданина экстрадировали и передали молдавским правоохранителям.

Мужчину обвиняют в контрабанде и незаконном обороте психотропных веществ типа «Субутекс». В 2020 году у него обнаружили 200 таблеток стоимостью 200 тысяч леев. Часть найденного поступала в пенитенциарные учреждения РМ.

В ходе расследования было установлено, что мужчина по поддельным рецептам приобретал психотропные таблетки в аптеках Парижа, а затем отправлял их в посылках в Молдову для последующей продажи.

Процедура экстрадиции обвиняемого состоялась благодаря сотрудничеству правоохранительных органов Молдовы и Франции.

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