Отправился в гости к друзьям: пограничникам попался иностранец-нарушитель

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Сотрудники Пограничной полиции задержали жителя Украины, который незаконно пересёк молдавскую границу. Как выяснилось, мужчина был четырежды осуждён в своей стране за кражи.

К пограничникам обратились местные жители, которые сообщили о подозрительном незнакомце. Мужчина не смог предъявить документы, удостоверяющие личность. Оказалось, что 36-летний гражданин Украины собирался навестить знакомых в Кишинёве. Он нелегально пересёк границу, так как у него были проблемы с законом на территории соседней страны.

По факту нарушения был составлен протокол. Мужчина задержан, его передадут украинским властям.

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