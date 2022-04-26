Отправили на свалку истории

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О вступивших в силу запретах на символы и буквы и реакции общества на это

Тема запрета Георгиевской ленты продолжает будоражить население. Новая волна возмущения поднялась после того, как президент РМ промульгировала соответствующие поправки в действующее законодательство.

Промульгированный запрет

19 апреля глава государства Майя Санду провела для прессы брифинг, на котором сообщила о подписанном ею документе, запрещающем Георгиевскую ленточку, буквы Z и V, отнесённые к «символам, пропагандирующим военную агрессию». По словам президента, запрет в Молдове Георгиевской ленты и двух букв «не затрагивает нашу историческую память», люди и впредь смогут почитать героев, которые сражались во Второй мировой войне. Вместе с тем она дала понять, что те, кто настаивает на ношении Георгиевской ленты, спекулируют на победе 1945 года для «продвижения сегодня военной агрессии против Украины».

Запрещаемые символы, как заявила президент, «ассоциируются с многотысячными убийствами, страданиями миллионов беженцев и призывают к террору, разрушениям и насилию». М. Санду сказала, что «место этих символов – рядом с другими варварскими символами разрушений и смерти – на свалке истории».

Георгиевская лента не просто символизирует победу над государством или альянсом стран гитлеровской оси, а означает победу над фашистско-нацистской идеологией.

Резкая реакция

Реакция со стороны разных политиков не заставила себя долго ждать. Экс-президент Молдовы Игорь Додон отметил, что бороться с символами легче, чем с бедностью. Он заявил, что нашей стране не нужны такие агрессивные заявления, такая власть, не имеющая ничего общего с нашими национальными интересами. Поэтому нужно сумасшедшие времена, порождённые PAS, превратить в нормальные, проведя досрочные выборы. Додон призвал всех 9 Мая выйти на Марш Победы.

Не согласен с точкой зрения М. Санду и глава Приднестровья Вадим Красносельский, который считает, что «Георгиевская лента не просто символизирует победу над государством или альянсом стран гитлеровской оси, а означает победу над фашистско-нацистской идеологией».

– Очередное высказывание руководителя соседней республики Майи Санду о том, что место символов, подобных Георгиевской ленте, «на свалке истории», вызывает неприятие, граничащее с отвращением, – цитирует В. Красносельского novostipmr.com. – Место на свалке истории как раз идеологии фашизма и нацизма, а также связанной с ней атрибутики. Именно эта идеология превратила многие европейские государства в полигоны смерти, и сокрушить её, осудив всех военных преступников и запретив фашистско-нацистские движения вместе с их символикой, удалось только благодаря жертвенности и силе духа советского народа, мощи советской армии и её союзников.

На запрет Георгиевской ленты последовала реакция и российской стороны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге назвала это предательством и призвала Кишинёв отказаться от «конфронтационной риторики».

– В очередной раз мы призываем Кишинёв отказаться от конфронтационной риторики, наносящей ущерб российско-молдавскому сотрудничеству. Или мы будем отвечать. Эти ответы будут болезненными. Это не наш выбор. И такая риторика нами не поддерживается, но и оставлять заявления, которые мы услышали в эти дни из Кишинёва, без ответа мы не будем, – сказала М. Захарова.

От греха подальше

С подачи журналиста Дмитрия Чубашенко в соцсетях президента Санду стали называть Майей Анти-Георгиевной. Многие граждане активно включились в обсуждение данного запрета и заявили, что, несмотря на штрафы, готовы прийти 9 Мая к мемориальному комплексу «Вечность», прикрепив к одежде Георгиевскую ленточку. Мол, штата полиции не хватит, чтобы всех граждан задержать и выписать штрафы.

Если введение наказаний за ношение Георгиевской ленты вызвало критику многих рядовых граждан, то запрет букв Z и V порождает массу шуток и предложений запретить весь латинский алфавит. А некоторые компании, боясь как бы чего не вышло, молниеносно стали проводить ребрендинг. Так, на минувшей неделе с офисного здания на Скулянке с помощью крана сняли название, включающее эту самую букву Z (Z TOWER). Странно совпала с запретом и смена названия Z Café, или Z Restaurant, на Restaurant Zentrum в конце марта. Может, действительно совпадение, а возможно, владельцы бизнеса понимали, чем всё рано или поздно закончится.

Анастасия Погодина