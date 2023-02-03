Отозван представитель парламента Молдовы в Секретариате Межпарламентской ассамблеи СНГ

Отозван представитель парламента Молдовы в Секретариате Межпарламентской ассамблеи СНГ

Представитель Парламента Республики Молдова в Секретариате Межпарламентской ассамблеи государств-членов Содружества Независимых Государств Ион Липчиу был отозван с занимаемой должности. Соответствующее решение было принято в четверг депутатами ПДС. 

Отзыв мотивирован изучением деятельности постоянных представителей Парламента Республики Молдова в административных органах межпарламентских организаций, участником которых является законодательный орган Молдовы.

Ион Липчиу был назначен постоянным представителем Парламента Республики Молдова в Секретариате совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в 2004 году.

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