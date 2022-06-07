Отоваривался бесплатно: в столице поймали рецидивиста (ВИДЕО)

Отоваривался бесплатно: в столице поймали рецидивиста (ВИДЕО)

37-летний житель Яловенского района был задержан за кражи из магазинов.

По данным полиции, мужчина заходил в торговые помещения, и в момент, когда сотрудники были заняты, воровал товары. Доказана причастность задержанного как минимум к 3 кражам.

Злоумышленник признался, что продавал похищенное. Согласно действующему законодательству, ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, общественные работы или лишение свободы сроком до 4 лет.

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