Отоварился бесплатно: наглый вор попал на видео

Отоварился бесплатно: наглый вор попал на видео

С прилавка строительного магазина в Дубоссарах пропали два вентилятора. Момент кражи попал на камеру наблюдения, установленную в помещении.

Правоохранители выявили похитителя: им оказался 32-летний житель Григориопольского района. Как оказалось, он приехал в город со своими знакомыми. Пока товарищи приобретали нужные стройматериалы, мужчина в состоянии алкогольного опьянения отоварился бесплатно.

Краденое имущество изъято. Разбирательство продолжается.

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