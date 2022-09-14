Отопительный сезон не за горами: “Термоэлектрика” даёт рекомендации управдомам

0

Совсем скоро начнется новый отопительный сезон. В связи с этим АО “Термоэлектрика” рекомендует управляющим многоквартирными домами провести работы по подготовке внутридомовой инженерной системы к холодному времени года.



Подготовка инженерной системы предусматривает гидропневматическую промывку и гидравлические испытания внутренних систем, инвентаризацию внутренней системы отопления, оснащение тепловых соединений контрольно-измерительными приборами, восстановление антикоррозийного слоя тепловых установок. Кроме того, управляющим рекомендуют проверить двери и окна на лестничной клетке – если они негерметично закрываются, то это может привести к потере тепловой энергии и, соответственно, и увеличить счета за отопление.

Территориальные офисы АО “Термоэлектрика” расположены:

сектор Чеканы: ул. Джинта Латинэ, 19/3 (022-335-132);

сектор Центр: ул. Измаил, 86А (022-274-098);

сектор Рышкановка – Московский проспект, 11А (022-442-365);

сектор Ботаника: ул. Теилор, 7/3 (0-22-779-411);

сектор Буюканы: ул. В.Лупу, 63 (022-751-529).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.