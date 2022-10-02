Отоларинголог перечислил причины шума в ушах

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Шум в ушах может быть самостоятельным симптомом, в этом случае медики диагностируют тинитус. Также ушной шум может быть вызван различными заболеваниями, пишет URA.RU.

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что шум в ушах может быть симптомом заболеваний внутреннего уха. Например, сенсоневральной тугоухости, воспаления слухового нерва. Медик отметил, что в таких случаях может шуметь на средних или низких частотах.

Также шум может говорить об одном из вариантов кондуктивной тугоухости (чаще встречается у женщин) и серной пробке, которая длительно находится в слуховом проходе.

Ещё одна причина шума в ушах – повышение артериального давления. А при низком давлении ушной шум переходит в писк.

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