Отобрали машину и вымогали деньги: полиция задержала подозреваемого в шантаже азербайджанца

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Двое граждан Азербайджана в течение трёх месяцев шантажировали 45-летнего турка.

По данным материалам дела, подозреваемые в возрасте 25 и 30 лет угрожали мужчине пистолетом и лишили его автомобиля марки Range Rover. Но на этом они не остановились. Избив жертву, иностранцы под предлогом несуществующего долга вымогательством получили 1 600 000 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы. Один из них задержан, второй объявлен в розыск.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Иностранцам грозит от 13 до 15лет лишения свободы.

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