Относительное лидерство

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О том, что сторонникам М. Санду ещё рано радоваться

1 ноября 2020 года в Молдове состоялся первый тур президентских выборов. Результаты удивили многих виды видавших граждан…

Диаспора вступает в игру

Больше всех голосов на выборах президента Молдовы набрала экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) М. Санду – 36,16% (487 635 голосов), на втором месте действующий глава государства И. Додон – 32,61% (439 866). Далее идут Р. Усатый – 16,9 % (227 938), В. Иванов – 6,49% (87 542), А. Нэстасе – 3,26% (43 925), О. Цыку – 2,01% (27 170), Т. Делиу – 1,37% (18 486), Д. Киртоакэ – 1,29% (16 145).

Явка избирателей составила 42%. При этом главным сюрпризом и шоком была небывало высокая явка в диаспоре. Если в 2016 году в первом туре в зарубежье участвовало 67 205 граждан, то на этот раз был абсолютный рекорд – 149 178! Санду набрала 70,12% (104 605) в диаспоре, Усатый – 17,25% (25 737), Додон – 3,65% (5439), Нэстасе – 3,59% (5361).

Ситуация в столице тоже изменилась: Санду набрала 45,20% (130 991), Додон – 34,17% (99 007), Усатый – 9,55% (27 664), Иванова – 3,24% (9385), Нэстасе – 2,91% (8420)!

Некоторые аналитики стали сравнивать ситуацию с 2016 го-дом. Тогда в первом туре президентских выборов И. Додон набрал 47,98%, или 680 550 голосов, а М. Санду 38,71%, или 549 152 голоса. Это означает, что Додон потерял 240 685 голосов (на 35,37% меньше) по сравнению с 2016 годом, а Санду – 61 658 голосов (на 11,23% меньше).

На самом деле явка в 2016 году была выше – 50,57%, а не 42,7%, как в 2020-м. Более того, расклад изменился из-за массового участия диаспоры: 67 000 – в 2016-м и 149 000 – в 2020-м! Именно диаспора изменила баланс. Если вычесть её, то Санду выборы в Молдове проиграла. На первое место вышел И. Додон. К тому же диаспору подвозили автобусами в Италии, Германии, Израиле.

Против И. Додона и до и во время выборов работала целая сеть Сороса и других западных фондов. Речь о более чем 100 НПО и около сотни СМИ. Ежегодный бюджет молдавских НПО переваливает за 2 млрд леев.

О политическом раскладе

Результаты первого тура президентских выборов озадачили многих граждан. Безусловно, цифры Санду поражают. Она оказалась впереди. Но не всё так однозначно. Да, у неё 36%, а у Додона – 32%, но её лидерство относительно. Она набрала на 11,23% меньше голосов, чем в 2016 году. И это несмотря на колоссальную поддержку диаспоры – более 140 тысяч! Фактически она выжала весь правый фланг. Если суммировать проценты Додона, Усатого и Шора, то сторонники дружбы с Россией набрали 56%, а сторонники евроинтеграции (Санду, Нэстасе, Цыку, Делиу и Киртоакэ) – 44%. Несмотря на весь негатив к власти, она опередила Додона всего на 4%. Эта разница ни о чём не говорит. Более того, она проиграла выборы в Молдове – 104 605 голосов ей дала диаспора. Отсюда и вышел перевес Санду над Додоном в 47 769 голосов. А по факту И. Додон обошёл Санду в стране более чем на 50 000.

На самом деле большую часть голосов Додона отняли Усатый и Иванова – 23%! Р. Усатый, кандидат, занявший 3-е место с почти 17% голосов, набрал больше всего голосов в так называемых красных зонах, которые традиционно голосуют за левых. Трудно поверить, что на этих территориях вдруг проголосуют за правого кандидата. В данном случае значительная часть этих избирателей отдаст свои голоса за кандидата левого толка, часть останется дома, а небольшая часть, особенно из диаспоры, проголосует за М. Санду. То же произойдёт и с голосами В. Ивановой, которая в большинстве своём находилась на поле кандидата левых сил.

А теперь возьмём М. Санду. Есть большие сомнения, что все сторонники правых выйдут голосовать за неё, учитывая, как она раздавила их лидеров, с каким высокомерием требовала сняться с выборов. Но ещё больше сомнений в том, что сторонники Усатого и Шора проголосуют за Санду, даже если их призовут. Мало себе представляю, как русскоязычные Бельцы и Вулканешты, к примеру, поддержат сторонницу унири, НАТО, гей-парадов и Антонеску. Как они поддержат ту, которая вывела русский язык из программы школ в качестве обязательного предмета для обучения? А что Усатый будет праздновать 9 мая вместе с Санду – День Европы или День Победы? А 23 августа – День памяти жертв тоталитаризма или освобождение Молдовы от фашистов? И как он объяснит это бельчанам?

Для ясности картины приведу пример: на президентских выборах 1996 года в первом туре М. Снегур получил 38,75% голосов избирателей, П. Лучинский – 27,66%, но во втором туре у Снегура было 45,98%, а у П. Лучинского – 54,02% (результат увеличился вдвое).

О том, что произошло…

Против И. Додона и до и во время выборов работала целая сеть Сороса и других западных фондов. Речь о более чем 100 НПО и около сотни СМИ. Ежегодный бюджет молдавских НПО переваливает за 2 млрд леев. Про СМИ и подсчитать невозможно. Jurnal TV, TV8, PRO TV, TVR получили в среднем по €200 000 – €300 000 от Европейского фонда за демокартию и от Госдепа. Одна лишь программа Госдепа Media M, направленная на поддержку молдавских СМИ, имеет бюджет в $6 млн. Деньги получили PRO TV – $168 700, agora.md – $169 800, Newsmaker – $104 600, Ziarul de Gardă – $165 800, «Спрос и Предложение» – $84 400, Центр независимой журналистики – $982 600, «Фридом Хаус» – $947 000, TV8.

Хотя Додон выгнал Плахотнюка из власти, находясь все 10 лет в оппозиции к нему, они умудрились утверждать обратное. Санду, голосовавшая за аэропорт и участвовавшая в афере с миллиардом, оказалась кристально чистой женщиной. Она уже, о Боже, новый политик! Медийный спрут смог убедить граждан, что её не было во власти в четырёх правительствах АЕИ, что она живёт на 5000 леев в месяц, что у неё и зарплаты даже нет. Откуда €2000 на телохранителя, бензин, дорогие рестораны и одежду – молчание.

Вся эта сеть беспощадно била по И. Додону, день и ночь распространяя фейки в его адрес. Усатый носился везде с кульком, Санду делала то же самое, хотя кулёк, по сути, – символ проигрыша Плахотнюка и его изгнания из власти.

Всю кампанию Санду кричала, что Додон сфальсифицирует выборы. В итоге получилось, что Додон сфальсифицировал их в пользу Санду? Также она волком выла, требуя запретить участие в выборах молдаван из Приднестровья и России. 1 ноября, в день выборов, депутат от PAS И. Гросу заблокировал движение транспорта в Варницу. И всё для того, чтобы приднестровцы не смогли проголосовать. Вот что он заявил международным наблюдателям: «Приднестровцы – не граждане Молдовы. Они сепаратисты. Они голосуют за деньги и хотят уничтожить нашу демократию».

От себя добавлю: Гросу не только не считает приднестровцев за граждан – он их и за людей не считает. Как и всех нас. И этот тип был аж замминистра образования! Вот такие «хорошие люди» у Санду. Не дай бог допустить их к власти.

Вопрос к нашим гражданам: если это не фашизм, то что же это? Да, выборы были очень тяжёлыми для действующего президента. Но он никого не оскорблял, не поливал грязью, не вбрасывал компромат и фейки. Этим занимались его оппоненты. А что им оставалось делать, когда достижений – ноль?

Взял на себя ответственность

Да, у И. Додона менее года была относительная власть (37 мандатов в парламенте, 4 министерства в коалиционном правительстве). Остальные три года он находился в оппозиции к олигархическому большинству Плахотнюка. И именно в эти 8 месяцев на страну и весь мир обрушились COVID–19, мировой экономический кризис, небывалая засуха. М. Санду предпочла сбежать из власти в ноябре 2019 г., отсиживаясь в оппозиции.

Тем не менее смогли выдать каждому селу по 1 млн леев, повысить зарплаты бюджетникам на 12 – 18% (медикам – на 30% с сентября, ещё на 30% повысят с января и на 40% – с июля 2021 года). Пенсионеры получили за год индексацию в 5,8% и ещё 13-ю пенсию (700 леев в январе плюс 900 леев в октябре). В итоге индексация дошла до 15%.

При Санду бюджет на ремонт дорог составлял 2727 млн, при Додоне – более 6 млрд леев. Деньги выделены на ремонт 900 км сельских дорог и 90 км национальных трасс. Удалось увеличить фонд поддержки сельского хозяйства. Всего помощь аграриям в 2019 году составила 900 млн леев, в 2020-м – около 1,6 млрд леев.

А что было бы, если бы осталось правительство Санду, трудно представить. В карантине бы сидели круглый год, денег на пенсии и повышение зарплат конечно бы не было.

20 либеральных заповедей Санду

Конечно, перед тем как голосовать за М. Санду каждый гражданин должен хорошенько подумать: а чего она добилась, кроме закрытия школ и больниц? Что она предлагает, кроме почитания Антонеску и ликвидации страны?

Давайте разберёмся в её высказываниях, сделав очень краткий обзор:

Антонеску – историческая личность. Россия – оккупант, агрессор (смотри интервью Гордону). Язык – румынский. Крым – украинский. Марши унионистов – поддержу. Марши ЛГБТ– не запрещу. Если будет референдум за унирю – проголосую ЗА. 23 августа – это день скорби по преступлениям нацизма и коммунизма (напомним, что 24 августа Молдову освободили от фашистов). Первый визит – в Киев и Бухарест (две американские колонии). 9 мая – не День Победы, а День Европы. В этой войне не было победителей и это не повод для гордости. Мемориалы поддерживать и ремонтировать не надо. Нет денег. Русский язык убрала из числа обязательных предметов в школе в 2014 году. Против статуса русского языка – как языка межнационального общения. За немедленное подписание Стамбульской конвенции, в которой пол определяется мнением самого человека о своей половой принадлежности. Это первый шаг к легализации трансгендеров, а потом и операциям по смене пола, в том числе у детей. Жители Приднестровья и молдаване из РФ не имеют права участвовать в выборах. Они – сепаратисты. Считаю себя румынкой. Молдаван и молдавского языка не существует. Ратую за оптимизацию районов и районных администраций. Поддержала в 2013 – 2015 годах закрытие 113 школ, оптимизацию больниц. Будучи премьером, поддержала Белую книгу Ассоциации иностранных инвесторов, в которой главный пункт – продажа земли (сегодня это отрицает). Выступаю против возврата российских новостей и программ в Молдову. Это пропаганда не тех ценностей (то есть веры, традиционной семьи и т. д.). Считаю, что нужно жёстко следовать рекомендациям МФВ, Всемирного банка, где я работала консультантом. Будучи премьером, по требованию МВФ повысила налог на HoReCa с 10% до 20%, на талоны на питание, НДС на газ и т. д. Убеждена, что выборы сфальсифицированы ещё до их начала. Призывала всех на протесты и майдан против победы И. Додона (в интервью Euronews).

Послесловие

15 ноября состоится второй тур выборов президента. Каждый гражданин должен хорошо подумать, перед тем как сделать свой выбор. Ведь на следующий день он рискует проснуться в другой – возможно, в чужой стране, как это было в 1991 году…

Богдан Цырдя,

политолог