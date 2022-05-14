Отметил юбилей: в Каменке поймали нетрезвого водителя

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Автоинспекторы остановили ВАЗ. Подозрение вызвал 65-летний водитель.

Документы мужчина предъявил, но милиционеры почувствовали от него запах алкоголя. Водителя отстранили от управления и доставили на медосвидетельствование. Как было установлено, горожанин сел за руль «под градусом», пишет mvdpmr.org.

Инспекторам мужчина пояснил: накануне у него был юбилей, он встретил знакомого, с ним выпил 100 граммов водки.

Водителю грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф.

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