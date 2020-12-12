Отметил день рождения: пьяный сельчанин сел за руль и “впечатался” в столб

Отметил день рождения: пьяный сельчанин сел за руль и “впечатался” в столб

ДТП произошло в селе Красная Горка. Водитель Skoda не справился с управлением и врезался в железобетонный столб. В нарушение правил, оставил место происшествия.

Как выяснилось, за рулём был 36-летний житель села. Мужчина отмечал день рождения жены. Изрядно выпив, решил загнать автомобиль во двор.

У владельца автомобиля водительского удостоверения не было. По факту аварии проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md