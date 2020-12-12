Отметил день рождения: пьяный сельчанин сел за руль и “впечатался” в столб

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ДТП произошло в селе Красная Горка. Водитель Skoda не справился с управлением и врезался в железобетонный столб. В нарушение правил, оставил место происшествия.

Как выяснилось, за рулём был 36-летний житель села. Мужчина отмечал день рождения жены. Изрядно выпив, решил загнать автомобиль во двор.

У владельца автомобиля водительского удостоверения не было. По факту аварии проводится разбирательство.

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