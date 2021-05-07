Отмена режима ЧП, которой добилась Санду, повлекла за собой аннулирование мер поддержки бизнеса

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Государственная налоговая служба сообщает, что расширение Программы субсидирования процентных ставок по кредитам, а также Программа по возвращению НДС за январь-май 2021 года больше не действуют вследствие решения Конституционного суда Молдовы об отмене чрезвычайного положения в нашей стране.

Согласно пресс-релизу ГНС, также был отменён мораторий на государственные проверки экономических агентов, введённый до 30 мая 2021 года включительно. Кроме того, были аннулированы положения, предусматривавшие продление сроков подачи налоговых отчётов и сроков погашения налоговых обязательств. Не действует более и освобождение от налога на прибыль и выплат обязательных социальных и медицинских взносов, а также решение учитывать в качестве расходов затраты на вакцинацию сотрудников.

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