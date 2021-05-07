Отмена режима ЧП, которой добилась Санду, повлекла за собой аннулирование мер поддержки бизнеса

Отмена режима ЧП, которой добилась Санду, повлекла за собой аннулирование мер поддержки бизнеса
Государственная налоговая служба сообщает, что расширение Программы субсидирования процентных ставок по кредитам, а также Программа по возвращению НДС за январь-май 2021 года больше не действуют вследствие решения Конституционного суда Молдовы об отмене чрезвычайного положения в нашей стране. 

Согласно пресс-релизу ГНС, также был отменён мораторий на государственные проверки экономических агентов, введённый до 30 мая 2021 года включительно. Кроме того, были аннулированы положения, предусматривавшие продление сроков подачи налоговых отчётов и сроков погашения налоговых обязательств. Не действует более и освобождение от налога на прибыль и выплат обязательных социальных и медицинских взносов, а также решение учитывать в качестве расходов затраты на вакцинацию сотрудников.

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