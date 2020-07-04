Отмечал день рождения: в Дубоссарах задержали пьяного водителя

Отмечал день рождения: в Дубоссарах задержали пьяного водителя

В Дубоссарах автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2106. При проверке документов от 43-летнего горожанина исходил резкий запах спиртного.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения. Мужчину отстранили от управления автомобилем, пишет mvdpmr.org. Нерадивый водитель пояснил, что с самого утра начал праздновать свой день рождения.

В ходе разбирательства удалось установить, что в июне прошлого года гражданин уже был привлечён к административной ответственности за управление в нетрезвом виде. Теперь мужчину ожидает уголовная ответственность.

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