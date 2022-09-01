Отмечал день рождения: 19-летний парень утонул в Днестре

0

Трагедия произошла вечером 30 августа. Компания на берегу Днестра праздновала день рождения. Молодые люди распивали спиртное.

Около полуночи четверо ребят решили освежиться в реке. В какой-то момент 19-летний парень начал тонуть. Его попытались спасти друзья, но сил на это не хватило, пишет mvdpmr.org.

Прибывшие на место спасатели начали искать парня, подключили водолазную группу, но все поиски были безрезультатными. Только на следующий день тело молодого человека было обнаружено в 100 метрах от места трагедии.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.