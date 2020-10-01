“Отмазывали” пьяных водителей: 7 сотрудников НИОБ подозреваются в пассивной коррупции

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Семеро сотрудников Национального инспектората общественной безопасности задержаны по подозрению в пассивной коррупции.

Было установлено, что с августа по сентябрь текущего года полицейские вымогали и получали от водителей, пойманных за рулём в нетрезвом виде, от 200 до 300 евро в обмен на согласие не составлять протоколы о правонарушении.

Так, пишет publika.md, накануне прошли несколько обысков в служебных автомобилях, домах и офисах подозреваемых. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, штраф от 6 000 до 8 000 условных единиц с лишением права занимать определённые государственные должности на срок от 7 до 10 лет.

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