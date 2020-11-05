Откуда столько ненависти?

0

Кто на самом деле стоит за оппонентами Игоря Додона, в первую очередь – за Майей Санду? П. Дробер, Хынчешты

Отвечает Борис Шаповалов, историк, политолог:

– Помните, как ещё в августе лидер плахотнюкской партии PRO Moldova А. Канду начал выступать с заявлениями о том, что нынешний президент не заслуживает переизбрания? И вот накануне ещё один влиятельный консильери Плахотнюка, депутат от PRO Moldova В. Чеботарь, призвал однопартийцев проголосовать на выборах за М. Санду – и всё сразу встало на свои места.

В. Плахотнюк действительно должен испытывать к действующему президенту лютую ненависть, ведь именно И. Додон смог остановить разграбление страны, убрать олигарха из всех властных структур и заставить сбежать в США. Это Додон разрушил все преступные плахотнюкские схемы по выкачиванию денег из бюджета, краже государственного имущества и другим преступным деяниям. Именно Додон последовательно добивается выдачи и наказания беглого олигарха и уже нанёс существенный удар по его преступному благосостоянию.

Отсюда и ненависть к нему у Плахотнюка и всех его креатур, включая, в первую очередь, М. Санду, проповедующую вовсе не общеевропейские демократические ценности, а представляющую преступное сообщество, которое, в случае избрания действующего президента на второй срок, точно потеряет все свои накопленные незаконным путём богатства и, вполне вероятно, лишится на долгие годы свободы. Плахотнюк, как говорится, открыл все свои карты, бросив в бой за свою креатуру М. Санду и остатки своей карманной партии PRO Moldova. Но это ему не поможет.