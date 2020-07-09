Откуда переводы в пандемию?

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Почему в мае, в разгар пандемии, резко возрос поток денежных переводов из-за рубежа? Е. Лунгу, Кишинёв

– Ежегодно через официальные переводы граждане получают почти $1,2 млрд, а продают на валютном рынке $2,1 млрд. Разница – деньги, которые ввозятся в страну нелегально, – уточняет эксперт Института развития и социальных инициатив IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ. – Поэтому поступления в мае в РМ в виде переводов $135 млн – исключительно «заслуга» COVID-19. В апреле-мае из-за карантина и закрытых границ граждане не смогли ввезти около $150 млн, часть этих денег они решили официально перевести через платёжные системы, что сказалось на увеличении трансфертов.