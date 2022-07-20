Откуда муниципалитету брать деньги на бесплатное жильё?

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Уже много лет молдавское законодательство обязывает власти муниципия Кишинёв предоставлять жильё ряду категорий госслужащих, но из-за дефицита финансов эти положения нормативных актов не исполняются.

С какими проблемами в этой связи сталкивается кишинёвская администрация? Помогает ли муниципалитету в их решении государство?

Мнение Нагачевски

На основании вступивших в силу судебных решений власти муниципия Кишинёв были обязаны на протяжении нескольких лет обеспечивать жилой площадью разные категории лиц путём предоставления/выделения жилья в соответствии с положениями действовавшего на тот момент жилищного законодательства.

При вынесении этих решений суды ссылались на положения ряда специальных законодательных актов, таких как законы о прокуратуре, о полиции, о статусе сотрудника службы информации и безопасности, о статусе судьи, о статусе военнослужащих, о пенитенциарной системе, о карабинерных войсках (внутренних войсках) МВД, о реабилитации жертв политических репрессий. Всего на сегодняшний день было выявлено 227 неисполненных таких судебных решений.

Анализируя ситуацию, можно заметить, что обязательство обеспечивать жилой площадью различные категории граждан было возложено центральными властями на муниципальные без учёта того, что администрация Кишинёва не располагает необходимыми ресурсами и не имеет финансового покрытия из государственного бюджета.

В настоящее время существует проблема с реализацией исполнительных документов о предоставлении жилья. Дело зашло в тупик, учитывая отсутствие необходимой жилой площади и заинтересованности центральных органов государственной власти в решении проблем, с которыми сталкивается муниципалитет.

Министерство юстиции, вместо того чтобы определить эффективные решения для соблюдения полномочий судебной власти, приняло решение снять ответственность и подать против муниципального совета Кишинёва исковое заявление о взыскании ущерба, выплаченного за счёт государства, как следствие констатации нарушения права на принудительное исполнение в разумный срок судебных решений по обеспечению жильём.

Сообщаю, что в Министерстве юстиции на протяжении 2020 года была создана рабочая группа из числа заинтересованных сторон для определения путей выхода из создавшегося тупика. Мэрия Кишинёва призывает возобновить деятельность данной группы и экстренно созвать её для определения и реализации эффективных решений.

В то же время мэрия подготовила проект решения, требующий поддержки со стороны МСК для упорядочения процессов исполнения вступивших в силу судебных документов. Мы рассчитываем на поддержку муниципальных советников и добросовестность правительства.

Фадей Нагачевски,

экс-министр юстиции