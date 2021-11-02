Открытые беседы на предприятиях, рынках и улицах: жители Бельц тепло встретили Игоря Додона (ФОТО)

Открытые беседы на предприятиях, рынках и улицах: жители Бельц тепло встретили Игоря Додона (ФОТО)
Игорь Додон отправился сегодня в Бельцы. В северной столице Молдовы председатель ПСРМ провёл несколько хороших встреч. Работники предприятий, простые люди на рынках и улицах – со всеми Додон побеседовал о проблемах, с которыми сталкивается город и его жители. 

Председатель ПСРМ также рассказал бельчанам о социальных программах Партии социалистов и о важности поддержки кандидата БКС Александра Нестеровского на должность мэра Бельц.

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