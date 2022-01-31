“Открытость к СМИ? Нет, не слышали”: журналисты жалуются на отсутствие коммуникации с правительством ПДС (ВИДЕО)

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Представители СМИ пожаловались на сегодняшней пресс-конференции, что неделями ждут от некоторых министров ответов на заданные им вопросы. Журналисты попросили разобраться в сложившейся ситуации премьер-министра, однако Наталья Гаврилица заявила, что не знает, о чём речь.

– Прошу вас дать конкретные примеры, и мы разберёмся, в чем дело, – сказала она.

Примечательно, что сама Гаврилица спешно покинула пресс-конференцию, не попрощавшись с журналистами и не дослушав последний вопрос. Примеру премьера последовал министр экономики, который также ушёл “по-английски”.

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