Открытие пляжного стадиона в столице состоится в День независимости (ВИДЕО)

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27 августа, в День независимости, состоится открытие стадиона для пляжного футбола в столичном парке “La Izvor”. Об этом объявил генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании с преторами.

Работы по обустройству пляжного стадиона находятся на последней стометровке. Параллельно работаем над другим многофункциональным стадионом. С понедельника начнётся ремонт подъездных дорожек, установка освещения и обустройство прилегающей территории, – сказал Чебан.

По его словам, на стадионе пройдёт важное мероприятие, в котором примет участие руководство страны. Глава муниципия пригласил на открытие стадиона по одному представителю каждой фракции муниципального совета, так как есть ограничения на количество людей, принимающих участие в мероприятии.

Напомним, пляжный стадион вместимостью 1 100 мест построен совместно с Федерацией футбола Молдовы и ФИФА.

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