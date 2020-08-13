Открытая трибуна

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Подготовила Любовь Чегаровская

Сколько можно говорить о русских танках?!

Недавно депутат парламента Михай Попшой, обратившись к русскоязычным гражданам, заявил, что ими манипулируют уже 30 лет, пугают румынами, когда подходит избирательная кампания, а другую часть населения пугают русскими танками.

Народный избранник вопрошает: «Как в страну может прийти серьёзный инвестор, когда у нас под боком чужая армия, склад с тысячами тонн боеприпасов?»

Мнение Демидецкого

Разве серьёзный человек начнёт разговор о «манипуляции» с протухшего вранья об угрозе русской армии, которой давно нет? Господин депутат по долгу службы должен знать, что личный состав ОГРВ – это около тысячи наших соотечественников, которые обзавелись российскими паспортами. Они, между прочим, ещё охраняют склады и зону безопасности на Днестре. Отзовите их – и посмотрим, что вам на это скажут серьёзные дяди в Брюсселе и в Вашингтоне, понимающие толк не только в деньгах, но и в вопросах безопасности… Даже Гимпу, которому Филат с Плахотнюком разрешили несколько месяцев изображать из себя президента, не додумался подписать указ о денонсации соглашения от 1992 года.

В качестве первого шага к прекращению манипуляций уговорите своё начальство поддержать социалистов и снять позорную для XXI века цензуру на российских телевизионных каналах, которую ввели «неправильные» проевропейцы. А то от грантоедов, рассказывающих во всех СМИ о том, как наша страна бороздит просторы евроинтеграции, ваши последние избиратели разбегутся. Их уже тошнит от «принципов и ценностей», обещаний про заявку на вступление в ЕС, с которой последние десять лет выступали и Гимпу, и Филат, и Лянкэ, и Лупу, и Канду, и немало кто ещё.

В благодарность за это люди вам не будут задавать более сложные вопросы, на которые, похоже, вы и сами не знаете ответа. Например, почему мы уже не строим демократическое, процветающее молдавское государство, как это было обещано на площади в августе 1991 года? Или уже возложили эту почётную миссию кто на Румынию, а кто на ЕС? Будет потом кого обвинять…

Валерий Демидецкий,

глава представительства ТАСС в РМ

Насколько достоверны прогнозы экспертов?

По поводу развития ситуации с коронавирусом высказываются разные, зачастую противоречивые мнения. Есть эксперты, которые заглядывают в прошлое и пытаются там найти хоть что-то, что может помочь нам предсказать развитие нынешней ситуации.

А можно ли по пандемиям прошлых столетий предсказать, как мы выйдем из коронавирусной?

Мнение Токарчук

В желающих предсказать развитие нынешней пандемии недостатка нет. Если почитать историю, то предсказателей итогов Второй мировой войны было ровно столько же. Осенью 1940 года в Париже почти все считали, что через пару месяцев город вернётся к своей довоенной жизни, Англия падёт так же быстро, как и Франция, и восстановится мир – все начнут жить как раньше, только уже будучи частью Германии. А что было в реальности?! Париж освободили через четыре года.

Летом 1918 года все обрадовались небольшому количеству больных испанским гриппом и сняли маски. Что произошло позже?! Пришло то, что некоторые называют второй волной, и люди начали умирать как мухи. Длилось это страшное время больше года.

Почему это произошло сейчас? Потому что нам каждый день рассказывают разные истории. При этом рисуют картинки одну ярче другой и пытаются увести нас из настоящей реальности, подменяя её фальшивой, и тем самым подвести к каким-то непродуманным шагам или действиям. Очень часто эти картинки срисованы с прошлого без учёта «точки актуальности» – одно из моих часто повторяемых словосочетаний.

Нет в этом мире человека, который может предсказать, как мы выйдем из этой пандемии. Нет и не будет. Есть сценаристы. Они пытаются смотреть в прошлое и придумывать легенды, через которые создают придуманные реальности. Мы не можем им запретить придумывать, но мы вправе выбирать: верить им или нет. Мы также вправе создавать свою собственную реальность здесь и сейчас. Каждый день.

Выживет тот, кто будет гибким, сможет адаптировать свою собственную реальность, исходя из того, что у нас имеет место быть сегодня, а не из того, что нам придумывают. Как отличить придуманное от настоящего, спросите вы? Легко! Задайтесь вопросом: зачем мне это говорят, что за этим кроется? – и вам многое станет ясно.

Алла Токарчук,

независимый консультант в области здравоохранения