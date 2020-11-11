Открытая трибуна

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Как увеличить инвестиционную привлекательность земли?

Продажа земельных участков в столице – одна из статей дохода муниципального бюджета. В основном город практикует прямые продажи земельных участков.

Как можно определить максимальную инвестиционную привлекательность земельных активов Кишинёва? Каковы методы оценки их наиболее эффективного использования?

Мнение Доготару

В основе стоимости земельного участка лежит его полезность, которая определяется многими факторами, и ключевой из них – разрешённое использование. Недвижимость обладает дуальными свойствами: она может выступать и как объект использования, и как источник дохода. Земельные участки – не исключение.

Но дуальность всё-таки имеет приоритеты смещения. Участки, которые используются для собственных нужд, – для строительства дома, как прилегающая территория и прочее, – как правило, определяются сравнительными рыночными методами. Принцип этих методов в том, что никто за землю не заплатит больше, чем стоит аналогичный объект на рынке. Они основываются на последовательном применении корректировок для участков с аналогичными потребительскими свойствами с известными ценами к объекту оценки. Участки, которые используются для застройки с целью получения будущих доходов, определяются доходными методами, которые основаны на принципах, что никто не заплатит за землю больше той суммы, которую сможет получить за неё, если вернуть объект. Принцип метода – расчёт доходов, а при необходимости – распределение его между землёй и зданиями.

Любой анализ эффективности требует достаточного опыта работы с недвижимостью, максимально полной идентификации земли. Кроме разрешённого использования, к значимым характеристикам относится местоположение, коммуникационное обеспечение, форма, рельеф и прочее. Важно, чтобы работа сопровождалась фундаментом рыночной стоимости – анализом рынка.

Что касается рыночной составляющей. Прямые игроки земельного рынка (застройщики, да и другие участники) не совсем привыкли к рынку. Почти 23 года им навязывали одни условия, потом начали происходить какие-то изменения и оказалось, что закон соблюдать нужно обязательно. Это требует очень внимательного отношения города к земельному обороту и участия в нём.

И вот самый важный вопрос: что выставляется на рынок – земельный участок или инвестиционный проект? Каким образом увеличить инвестиционную привлекательность земельного участка? Где грань между коммерческой эффективностью и социальной значимостью? Ответ классический: грамотное управление активами, в том числе недвижимыми, должно осуществляться профессионалами в процессе тяжёлой и кропотливой работы, основанной на чётком выполнении концепции территориального развития.

Для подготовки инвестиционных проектов необходимо привлекать профессионалов. Это наиболее сложная составляющая в данном вопросе. Необходимо создать такую структуру, которая возьмёт на себя решение данных экономических задач, будет профессионально разрабатывать проекты и управлять ими. А прямая продажа земельных участков – это только один из методов получения доходов в казну, далеко не самый выгодный для города.

Светлана Доготару,

главный архитектор мун. Кишинёв

Почему граждан Молдовы делят на два сорта?

Во время первого тура президентских выборов в Варнице произошёл неприятный инцидент: депутат от PAS И. Гросу блокировал дорогу к избирательному участку, не позволяя гражданам РМ, проживающим на левом берегу Днестра, проголосовать. При этом представители оппозиции активно призывают диаспору разных стран выходить на выборы.

Почему происходит такое деление наших граждан на своих, что за рубежом, и «сепаратистов» – молдаван, проживающих в Приднестровье?

Мнение Ахремцева

Вот ведь как интересно получается: в нашей общей Молдове руками прозападных партий, активистов и политиков были созданы две категории граждан – первого и второго сорта.

«Первосортные граждане», по мнению апологетов Запада, это диаспора – люди, которые, получив второй румынский паспорт и гражданство, годами не бывают в Молдове, ничего для неё не делают, зато раз в четыре года ходят на выборы, чтобы, потрясая триколорами, заявить, что они лучше знают, как жить в этой стране. Таких граждан, мол, надо ценить, любить и всячески ублажать. Особенно если они заявляют, что они – румыны.

«Второсортные граждане», по задумке сторонников Запада, – это русскоговорящие, проживающие в Гагаузии, в Бендерах, Рыбнице, Дубоссарах и в Тирасполе. Таких граждан надо всячески запугивать, запрещать им участвовать в выборах и требовать от них убраться в Сибирь. Особенно если эти люди себя идентифицируют как украинцы, русские, гагаузы, болгары, молдаване… Что любопытно, в Сибирь русскоязычных, живущих в Молдове, отправляют зачастую граждане, сами давно уже обитающие в какой-нибудь Болонье. Что это, как не зачатки фашизма? Или даже не зачатки, а он самый и есть. Разделение по этническому и языковому признаку на полноценных и неполноценных, на высшую и низшую расы, разве это не фашизм?

Посол ЕС в Молдове П. Михалко оправдывает подобное отношение к людям. Это пользуется поддержкой и со стороны посла США в Молдове Д. Хогана… Это, наконец, пропагандируется послом Румынии в РМ Д. Ионицэ, который и вовсе открыто продвигает в нашей стране профашистские идеи и превозносит нацистских карателей времён Третьего рейха как героев.

Что тогда можно говорить о нашей стране? О каком равенстве, о каком стремлении в ряды цивилизованных государств? Если мы хотим разрушить эту систему с делением на высших и низших, если не желаем оказаться в положении рабов на своей же земле и в своей же стране, нужно начинать в первую очередь с себя и своего отношения к тому, что происходит в нашей стране. Нужно начинать с самоуважения. С чёткого понимания, что мы имеем права, что мы – полноценные и полновластные хозяева этой земли, мы можем и должны принимать решения. И не позволять никому делать это за нас. Нужно. Пока мирно. Настойчиво, уверенно, но мирно.

Михаил Ахремцев,

председатель НПО «ЗАРЯ – За русский язык!»

Кто пытается навязать нам мигрантов?

В конце сентября английская газета The Guardian написала о том, что Лондон готовил план, предполагающий отправку мигрантов в Молдову, Марокко и Папуа-Новую Гвинею. Якобы правительство Великобритании обсуждало вопрос строительства лагерей для беженцев, в том числе и в РМ, но в последний момент МИД этой страны отказался от данной затеи.

Почему нашей стране пытаются навязать мигрантов? Готова ли Молдова принимать их? Как себя должны повести молдавские власти, как противостоять подобным планам европейских стран?

Мнение Паскару

Молдова не готова принимать мигрантов из Азии и Африки. То, что некоторое время назад писало английское издание о стратегиях премьер-министра Бориса Джонсона, меня не сильно удивляет. Такие либеральные политики в отношении мигрантов создают только хаос, а не пользу простым людям, и в конечном итоге могут привести к разрушению государств или наций. Мы видим, какие проблемы появились в Германии с мигрантами, которые не хотят работать и живут только за счёт пособий, получаемых от немецкого государства, видим, что происходит в Австрии, где представители исламистских мигрантов-террористов стреляют в прохожих прямо на улице…

Надо брать пример с Венгрии, которая не позволила стране стать анклавом мигрантов. Мы понимаем, что в геополитической борьбе беженцы используются как оружие против стран, имеющих стабильность. Поэтому нашим гражданам необходимо быть очень внимательными к этому вопросу, спецслужбы обязаны работать качественно, а молдавские политики ни в коем случае не должны допускать даже мысли о том, что наша страна может стать перевалочным пунктом для мигрантов. Бывают разные ситуации – катаклизмы, войны, которые заставляют людей искать убежища в других странах, но Молдова не должна решать проблемы европейцев, принимая у себя беженцев. Мы – против!

Николай Паскару,

депутат парламента

Подготовила

Любовь Чегаровская