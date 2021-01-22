Открыта регистрация на поступление в российские вузы

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20 января стартовала отборочная кампания по приему граждан Республики Молдова на бюджетное обучение в российских вузах в 2021/2022 учебном году по квоте Правительства России.

Прием заявок и документов осуществляется через специализированную информационную систему https://education-in-russia.com. Желающим принять участие в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться в данной системе, заполнить заявление-анкету и загрузить в личный кабинет необходимые документы.

Регистрация открыта строго до 20 февраля 2021 года включительно. Отбор пройдет в два этапа.

Первый проводит представительство Россотрудничества в Республике Молдова в форме отборочных испытаний (тестирования) для кандидатов на бакалавриат и специалитет, и в форме конкурса портфолио – для кандидатов в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. По результатам испытаний формируется список кандидатов в соответствии с выделенной квотой. Второй этап отбора проводится российскими вузами.

Ознакомиться с возможностями образовательных организаций Российской Федерации по приему иностранных граждан в рамках квоты можно на портале https://education-in-russia.com.

Контакты представительства Россотрудничества в Республике Молдова можно найти на сайте http://mda.rs.gov.ru//.

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