Открыта регистрация для граждан Молдовы на обучение по квоте в российских университетах

0

В сентябре стартовала регистрация для иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе граждан России, проживающих за рубежом, для участия в отборе на обучение в российских образовательных организациях в 2022/2023 учебном году. Об этом сообщили в организации “Русский дом в Кишинёве”.

По данным ведомства, обучение финансируется из средств бюджета РФ. Окончание срока подачи документов – 1 ноября 2021 года. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://education-in-russia.com.

Отбор иностранных граждан проходит в два этапа: первый этап отбора осуществляется зарубежными представительствами Россотрудничества, российскими посольствами и загранпредставительствами; второй этап – российскими образовательными организациями.

– Обращаем ваше внимание, что иностранному гражданину необходимо обращаться в российское загранучреждение на территории той страны, гражданином которой он является, вне зависимости от вашего местоположения. Лица без гражданства и граждане России, постоянно проживающие за рубежом, обращаются в российское загранучреждение на территории страны постоянного местопребывания, – говорится в сообщении организации.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.