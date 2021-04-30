Открыта предварительная регистрация для участия в досрочных выборах представителей диаспоры и жителей Левобережья

Открыта предварительная регистрация для участия в досрочных выборах представителей диаспоры и жителей Левобережья

Граждане с правом голоса, находящиеся за пределами страны или проживающие на левом берегу Днестра, могут предварительно зарегистрироваться для участия в досрочных парламентских выборах, которые пройдут 11 июля в Молдове. На основании этих данных будет приниматься решение о количестве избирательных участков, которые будут открыты в день голосования, а также о приблизительном числе бюллетеней. 

ЦИК отмечает, что регистрация граждан на предыдущих выборах остаётся действительной, однако если человек хочет проголосовать в другом населённом пункте, он должен внести изменения в ранее поданную заявку. Избиратели могут предварительно регистрироваться на протяжении всего года, за исключением предшествующих дню выборов последних 45 дней.

Чтобы зарегистрироваться, избиратели должны заполнить онлайн-форму в разделе «Предварительная регистрация» на странице www.alegator.md. Это можно сделать и в письменной форме – подав заявление, подписанное индивидуально или коллективно в ЦИК и/или в дипломатические миссии и консульские учреждения Республики Молдова.

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