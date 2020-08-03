Открыт новый транзитный коридор через Молдову

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Таким образом, кроме уже существующих коридоров для транзита через РМ, граждане могут пользоваться коридором КПП “Международный аэропорт Кишинёва” (воздушный) – КПП “Крива-Мамалыга” (автомобильный).

Так, проезд транзитом через территорию Республики Молдова может осуществляться напрямую, без остановки, через следующие коридоры:

КПП “Джурджулешть – Галац” (автомобильный) – КПП “Джурджулешть – Рени” (автомобильныый);

КПП “Международный аэропорт Кишинёва” (воздушный) – КПП “Леушень – Албица” (автомобильный);

КПП “Международный аэропорт Кишинёва” (воздушный) – КПП “Тудора – Старокозачье” (автомобильный);

КПП “Международный аэропорт Кишинёва” (воздушный) – КПП “Паланка – Маяки – Удобное” (автомобильный);

КПП “Международный аэропорт Кишинёва” (воздушный) – КПП “Крива – Мамалыга” (автомобильный).

Примечательно, что в случае транзитного проезда путешественники получают документ о маршруте транзита, где будет указано время, отведённое для того, чтобы выехать с территории РМ.

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