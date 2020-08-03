Открыт новый транзитный коридор через Молдову

Открыт новый транзитный коридор через Молдову

Таким образом, кроме уже существующих коридоров для транзита через РМ, граждане могут пользоваться коридором КПП “Международный аэропорт Кишинёва” (воздушный) – КПП “Крива-Мамалыга” (автомобильный).

Так, проезд транзитом через территорию Республики Молдова может осуществляться напрямую, без остановки, через следующие коридоры:

  • КПП “Джурджулешть – Галац” (автомобильный) – КПП “Джурджулешть – Рени” (автомобильныый);
  • КПП “Международный аэропорт Кишинёва” (воздушный) – КПП “Леушень – Албица” (автомобильный);
  • КПП “Международный аэропорт Кишинёва” (воздушный) – КПП “Тудора – Старокозачье” (автомобильный);
  • КПП “Международный аэропорт Кишинёва” (воздушный) –  КПП “Паланка – Маяки – Удобное” (автомобильный);
  • КПП “Международный аэропорт Кишинёва” (воздушный) – КПП “Крива – Мамалыга” (автомобильный).

Примечательно, что в случае транзитного проезда путешественники получают документ о маршруте транзита, где будет указано время, отведённое для того, чтобы выехать с территории РМ.

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