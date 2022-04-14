Открыть ИП самостоятельно

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ИП (индивидуальным предпринимателем) в России называют физическое лицо, получившее официальное решение на занятие предпринимательской деятельностью.

По многим аспектам открыть ИП проще, чем ООО. Ключевая разница между ними – в юридическом статусе. К примеру, индивидуальный предприниматель несёт ответственность личным имуществом как физическое лицо, а владелец ООО – нет.

Условия открытия ИП достаточно лояльны, и в них несложно разобраться самостоятельно. Тем не менее, любая ошибка в пакете документов, необходимом для регистрации, приведёт к отказу в открытии юридического лица регистрирующим органом.

Порядок действий при открытии ИП

Действовать человеку, надумавшему стать индивидуальным предпринимателем, нужно по следующим пунктам.

Необходимо определиться со способом регистрации. Во-первых, подать соответствующе заявление можно как офлайн через территориальные органы Федеральной Налоговой Службы (ФНС) и многофункциональные государственные центры, так и онлайн через сайт ФНС или портал «Госуслуги». Во-вторых, важно определиться, кто будет непосредственно заниматься процессом. Есть немало компаний, предлагающих услуги по регистрации ИП. Их стоимость варьируется от 1 до 4 тысяч рублей. Нужно определиться с кодами деятельности предприятия по классификационной системе ОКВЭ. Выбрать можно сколько угодно кодов, но один из них должен быть главным. В дальнейшем их можно менять. Также заранее важно определиться с системой налогообложения. С момента регистрации у предпринимателя будет всего месяц на то, чтобы подать заявление на смену системы. По умолчанию устанавливается общая. В большинстве же случаев приоритет лучше отдать упрощенной (УСН). Заполнить заявление по форме Р21001. Это самый ответственный момент процесса, поскольку любая ошибка в документе приведёт к отказу в регистрации. Подать пакет документов, необходимых для регистрации, в один из органов, описанных в 1 пункте. Он должен включать заявление Р21001, копию паспорта в 1 экземпляре, заявление о переходе на УСН в 3 экземплярах (если необходимо), квитанцию об оплате пошлины в 800 рублей (при регистрации через отделение ФНС).

Ждать решения об открытии придётся примерно 3 дня. Далее в течение месяца предпринимателю будет необходимо открыть расчётный счёт в любом аккредитованном банке России. Бухгалтерское сопровождение для ИП не потребуется, достаточно будет налоговой отчётности.

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