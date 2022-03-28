Устроили бордель в квартире: в столице задержали трёх сутенёров

Устроили бордель в квартире: в столице задержали трёх сутенёров

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам отправила на скамью подсудимых трёх жителей столицы.

Согласно материалам дела, обвиняемые принудили 16-летнюю девушку и 19-летнего юношу к оказанию сексуальных услуг. Жертвам негде было жить, за отказ им угрожали выселением из предоставленных квартир. Доходы в размере 1000-1500 леев за клиента сутенёры присваивали.

По закону обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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