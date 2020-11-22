Открылась часть столичной кольцевой дороги

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Открылось движение по 5,5 км объездной дороги М2 – Кишинев. Из четырех полос, предусмотренных для кольцевой дороги, две полностью отремонтированы.

Как сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог, работы начались в конце сентября 2019 года и ведутся зигзагообразно, по правой и левой стороне трассы, чтобы участники дорожного движения могли передвигаться по отремонтированной части.

– Ремонт кольцевой дороги сократит число пробок, обеспечит комфорт участников движения, освободит город от движения большегрузных транспортных средств, уменьшит загрязнение воздуха в городе, – говорится в пресс-релизе администрации.

В настоящее время на участке общей протяженностью 6,5 км проводятся дренажные работы, укладка основных слоев, реконструкция дорожной сети, нанесение разметки, установление дорожных знаков и др.

– Восстановление кольцевой дороги М2 имеет стратегическое значение для Республики Молдова. Мы ценим труд местных компаний, которые могут выполнять работы на высоком уровне. Мы будем контролировать их реализацию, чтобы они были сделаны качественно и вовремя. Мы приложили усилия для обеспечения движения по этому участку, – заявил врио генерального директора ведомства Вячеслав Потоп, посетивший ремонтируемый участок.

Участок расположен примерно в десяти километрах к западу от Кишинева, работы будут завершены до конца сентября 2021 года. На реализацию этого проекта Европейский инвестиционный банк предоставил Правительству Республики Молдова финансовую поддержку в размере более 9,9 млн евро.

Государственная администрация автомобильных дорог приносит извинения за неудобства и призывает водителей соблюдать специальные дорожные знаки, установленные на данном участке во время выполнения работ.

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