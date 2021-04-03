Открыла ворота, написала письма, присвоила чужие заслуги: Санду похвастала “достижениями” за 100 дней президентства

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Накануне исполнилось 100 дней президентства Майи Санду. Чтобы рассказать гражданам о своих “достижениях” за это время, глава государства даже создала отдельный сайт. На нём опубликованы 44 “свершения”. В их число Санду включила открытые ворота администрации президента, письма на имена глав других государств и даже назначение собственного телохранителя на пост главы Службы государственной охраны. Несмотря на обещание защищать права русскоязычных, вся информация на сайте представлена исключительно на молдавском языке, без перевода.

Санду также присвоила себе заслугу получения Молдовой вакцин от коронавируса через платформу COVAX, хотя об этом договаривалось Министерство здравоохранения – ещё под руководством Виорики Думбрэвяну. Заграничным визитам и встречам с послами посвящён целый раздел из 12 пунктов, а про встречи с гражданами – всего один пункт, и тот 41-й по счёту.

Майя Санду вступила в должность президента Молдовы 24 декабря 2020 года.

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