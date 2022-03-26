Откручивали номера с машин и требовали выкупы: злоумышленников задержали

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Оперативники задержали подозреваемых в краже регистрационных знаков. Ими оказались тираспольчане 28 и 22 лет. Младший из них ранее неоднократно судим.

Выяснилось: мужчины откручивали иностранные номерные знаки с автомобилей, припаркованных в Тирасполе. Взамен оставляли записки с координатами для связи через мессенджеры, надеясь на последующие выкупы номеров машин.

По фактам краж возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, находятся под стражей. Проводятся следственные мероприятия. Подозреваемым грозит до четырёх лет лишения свободы.

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