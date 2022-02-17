Откопал “сундук сокровищ”: мужчина нашёл в огороде боеприпасы

Откопал “сундук сокровищ”: мужчина нашёл в огороде боеприпасы

Житель села Глиное Слободзейского района, копая выгребную яму в своём огороде, упёрся лопатой в металлический ящик, частично проржавевший и прогнивший. Внутри лежали патроны. Мужчина сообщил о находке правоохранителям.

С места происшествия был изъят контейнер с боеприпасами неустановленного калибра. Патроны, предположительно, времён Великой Отечественной войны сильно повреждены коррозией. Они будут исследованы экспертами, а затем утилизированы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Сельчанин, добровольно выдавший боеприпасы, будет освобождён от уголовной ответственности, предусмотренной за их незаконное хранение.

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