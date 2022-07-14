Откопал “клад”: студента из Украины поймали в пограничной зоне с 10 кг наркотиков

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Прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков, возбужденное в отношении 20-летнего студента из Киева, который приехал в Молдову после начала войны в Украине.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, молодого человека задержали с поличным в тот момент, когда он в 50 метрах от пограничной линии в районе Тараклии откапывал наркотики, которые ранее закопали другие члены преступной группировки. В общей сложности пограничной полицией было изъято 10 кг наркотиков типа PVP.

По словам задержанного, он намеревался выставить на продажу наркотики в Интернете, а оплату производить в криптовалюте через терминалы, а также через банковские карты.

Гражданину Украины грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. По данному факту ведется следствие, устанавливаются остальные члены группировки.

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