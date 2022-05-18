Отключения воды ждут в четверг некоторых жителей столицы и Ставчен

Отключения воды ждут в четверг некоторых жителей столицы и Ставчен

В частности, 19 мая с 09:00 до 15:00 будет временно приостановлена подача воды адресу Соколень, 21.

С 09:00 до 21:00 без воды в кране останутся жильцы столичных домов по ул. М. Садовяну, 40 (в том числе с дробью), 42. В этот же промежуток воды не будет в коммуне Ставчены по ул. Сперанца, Н. Сулак, И. Фулга, Буковиней, 1/17, Индустриалэ.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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