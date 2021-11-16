Отключения воды запланированы в среду в Дурлештах

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Об этом сообщил поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 21:00 17 ноября воды не будет на следующих улицах в Дурлештах: ул. Н. Тестимицану, пер. Н. Тестимицану, Э. Лотяну, Г. Григориу, Басарабия, пер. 1 Кодрилор.

Отключения также ожидаются в следующих садовых сообществах: La Fântînă, Luceafăr, Pîrlea, Lesnaia Poleana, Automobilist, Meliorator, Pădurețul, Poiana Silvică, Zdarovia, Colos, Dumbrava Nouă, Valea Salcimilor.

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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