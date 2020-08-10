Отключения воды запланированы по ряду адресов в столице

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Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 19:00 воды во вторник, 11 августа, не будет по улице Г. Асаки, 25-49, в том числе в дробных домах, М. Ломоносов, 38-40, в том числе в дробных домах.

Подачу воды с 09:00 до 21:00 временно приостановят и по следующим адресам: Титулеску, 28-34, Зелинского, 1-7, Сармизеджетуса, 12-48, Куза-Водэ, 1-13, Белград, 58-6, И. Жумате, Поамей, Ботаника Веке, Чернэуць, Помпиерилор, Буребиста, 66-78.

Также отключения запланированы с 09:00 до 16:00 в следующих домах: Романэ, 2, 4, 14, 1-11, в том числе с дробями, Грэдинарилор, 60, Александри, 147, Пушкина, 60/1, 60/2.

По окончании работ оказание услуг водоснабжения будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребителей просят звонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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