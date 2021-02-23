Отключения воды запланированы по ряду адресов в столице

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Потребители, проживающие на улице Каля Ешилор, 25-39, включая дробные дома, останутся без воды в среду. Перебои запланированы с 09:00 до 17:00.

С 09:00 до 16:00 будет приостановлена подача воды по улице Зелинского, 20-30, 15, включая дробные дома. С 09:00 до 15:00 будет отключена подача воды на улицах Мирон Костин, 24-26, включая дробные дома, и Алеку Руссо, 11/1, 13/3, 13/4.

Также с 09:00 до 22:00 не будет воды по улице Измаил, 88-96, включая дробные дома, пишет ipn.md.

После завершения работ оказание услуг водоснабжения будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребителям рекомендуется звонить в центральную диспетчерскую: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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