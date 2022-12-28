Отключения воды в Сынжере: узнайте адреса

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О работах, запланированных на четверг, 29 декабря, сообщает поставщик.

В частности, с 09:00 до 15:00 воды не будет у по следующим адресам в г. Сынжера:

ул. Индустриалэ, 1; Скиноаса, 8-18 (с дробями);

I.P. “La odihna”; I.P. “Furnicar-Olimp”; I.P. “Pheonix”; I.P. “Zarea”;

I.P. “Rassvet”; I.P. “Negnic”; I.P. “Montatorul- Schinoasa”.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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