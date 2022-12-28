Отключения воды в Сынжере: узнайте адреса

Отключения воды в Сынжере: узнайте адреса

О работах, запланированных на четверг, 29 декабря, сообщает поставщик.

В частности, с 09:00 до 15:00 воды не будет у по следующим адресам в г. Сынжера:

  • ул. Индустриалэ, 1; Скиноаса, 8-18 (с дробями);
  • I.P. “La odihna”; I.P. “Furnicar-Olimp”; I.P. “Pheonix”; I.P. “Zarea”;
  • I.P. “Rassvet”; I.P. “Negnic”; I.P. “Montatorul- Schinoasa”.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md