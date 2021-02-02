Отключения воды в столице: узнайте адреса

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Потребители, проживающие на бульваре Мирча чел Бэтрын, 4-10, включая дома с дробью, останутся без воды в среду, 3 февраля.

Её подача также будет приостановлена на улице Петру Заднипру, 10-14, включая дома с дробью. Отключения запланированы с 09:00 до 21:00, передаёт ipn.md.

С 09:00 до 17:00 подача воды будет прервана на улицах Каля Басарабией, 2-50, Тэбэкэрия Веке, Халтей, переулках Базинулуй, Пашкань, Скорень, Халтей.

По завершении ремонтных работ водоснабжение возобновится. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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