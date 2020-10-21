Отключения воды в столице: узнайте адреса

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В четверг, 22 октября, некоторые жители Кишинёва останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ воды с 09:00 до 17:00 не будет по следующим адресам:

бул. Дачия 32, 38, 40, в том числе в домах с дробью;

ул. Куза-Водэ, 15.

Отключения с 09:00 до 14:00 запланированы также по адресам:

Московский пр-т 4/2, 4/4, 4/5, 6, в том числе в домах с дробью;

Ал. Руссо 3-11, в том числе в домах с дробью;

М. Костин 18/1.

С 09:00 до 21:00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Мелестиу 16, в том числе в домах с дробью;

Трандафирилор 11, 6-20, в том числе в домах с дробью;

Хрушка, включая переулки;

31 Августа 2-20, 1-11;

ул. Кауказ, Василенко, Кристешть;

ул. Чуфля 12;

Шт. чел Маре 1;

Негруцци 7.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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